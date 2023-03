Aktuell: “Extreme Gefahr” – Warn-App NINA verschickt Gefahrenmeldung in Region Trier ++

TRIER. Um 13.24 Uhr erhielten Smartphone-Nutzer im Raum Trier über die WarnApp NINA eine “Gefahrenmitteilung”.

NINA ist eine vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Verfügung gestellte App für Smartphones, die dazu dient, der Bevölkerung wichtige bzw. dringende Warnmeldungen zukommen zu lassen.

In der Mitteilung heisst es:

“Im Westen Triers sind großflächig Festnetz-Telefonanschlüsse ausgefallen. Betroffen sind auch Internetanschlüsse. Grund ist eine bei Arbeiten beschädigte Glasfaserleitung in Trier-Nord. An der Behebung der Störung wird gearbeitet, sie wird aber voraussichtlich noch bis mindestens zum Abend andauern. Bitte nutzen sie zum Absetzen von Notrufen ihr Handy – das Mobilfunknetz in Trier ist nicht betroffen. Bitte schauen sie auch nach Nachbarn, Bekannten und Verwandten.”