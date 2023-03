Spektakulärer Alko-Crash in Trier: 30-jähriger kracht in Straßenlaterne und Stromkasten

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, kam es am Sonntagmorgen in der Trierer Innenstadt in der Gerty-Spies-Straße auf Höhe der Einfahrt in ein Parkhaus gegen 07.40 Uhr zu einem spektakulären Unfall.

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer war zunächst gegen die Fahrbahnbegrenzung geraten, bevor er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dieses krachte dann gegen eine Straßenlaterne sowie einen Stromkasten auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite im Bereich des Gehweges, wo die Fahrt letztlich endete.

Der Fahrer blieb durch den Unfall augenscheinlich unverletzt. Glücklichen Umständen war es außerdem zu verdanken, dass sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen auf dem Gehweg befanden.

Unfallursache dürfte die Alkoholbeeinflussung des Fahrers gewesen sein. Ihm war im Anschluss eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt worden.