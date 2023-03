Nach bitterer Pokal-Pleite: Eintracht Trier empfängt TSV Steinbach im Moselstadion

TRIER. Die Trierer Eintracht bestreitet am Samstagmittag (ab 14:00 Uhr im Livestream bei Leagues), das erste Regionalligaspiel im Jahr 2023. Zu Gast ist der TSV Steinbach Haiger. Anstoß am 21. Spieltag der Regionalliga Südwest ist um 14:00 Uhr.

Die Ausgangslage der Eintracht

Nach dem bitteren Pokal-Aus gegen den FC Rot-Weiss Koblenz gilt die Konzentration des SVE voll dem Thema Klassenerhalt. In den letzten zehn Regionalligaspielen konnten die Trierer nur drei Punkte sammeln (3 Unentschieden; 7 Niederlagen). Aktuell beträgt der Rückstand auf die Nicht- Abstiegszone drei Punkte.

Der Gegner TSV Steinbach Haiger

Der TSV Steinbach steht mit insgesamt 35 Punkten auf Platz sechs der Regionalliga Südwest und hat noch ein Nachholspiel zu absolvieren. Die Eintracht erwartet die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga (20 Punkte nach 10 Spielen). In den letzten zehn Regionalligaspielen konnten die Steinbacher 19 Punkte einfahren (5 Siege; 4 Unentschieden; 1 Niederlagen). Bester Angreifer der Steinbacher ist der 29-jährige Serkan Firat mit sieben Saisontoren.

Die Personalsituation des SVE

Noah Herber, Vincent Schwab und Jason Thayaparan sind unter der Woche grippebedingt ausgefallen. Tim Garnier (Aufbautraining), Yannick Debrah (Knieverletzung) und Ömer Yavuz (Fußverletzung) stehen weiterhin nicht zur Verfügung.

Das sagt SVE-Cheftrainer Josef Cinar

„Die Enttäuschung nach der Niederlage gegen Rot-Weiss Koblenz war natürlich riesig. Wir haben versucht das Ganze hinter uns zu lassen, da die Liga ein anderer Wettbewerb ist und wir am Ende nur drei Punkte hinter dem rettenden Ufer sind. Das gesamte Team wird alles Mögliche dafür tun, um schnellstmöglich über den Strich zu kommen. Es zählt, dass wir auch gegen Steinbach versuchen zu punkten, obwohl wir wissen, wie schwierig diese Aufgabe sein wird. Steinbach ist ein Top-Team der Liga. Wir möchten auf die in der ersten Halbzeit gezeigte Leistung aus dem Spiel gegen Koblenz aufbauen und über 90 Minuten eine stabile Leistung zeigen.“

Die Fakten zum Spiel

Bislang traf der SV Eintracht-Trier 05 und der TSV Steinbach Haiger fünf Mal aufeinander (0 Siege Trier; 1 Unentschieden; 4 Siege Steinbach). Das letzte Duell beider Mannschaften war am vierten Spieltag der aktuellen Regionalliga-Saison. Nach zwei Doppelpacks durch Arif Güclü und Danny Breitfelder musste sich die Eintracht am Ende vor 1.018 Zuschauern mit 1:4 (0:1) geschlagen geben. Den Treffer für den SVE erzielte Yannick Debrah. Das Spiel wird geleitet vom Unparteiischen Lukas Heim (27). Ihm assistieren Jürgen Schätzle und Lukas Lindenmeier. Bislang leitete Heim 28 Spiele in der Regionalliga Südwest, 34 Oberligaspiele und 9 Junioren Bundesligaspiele. Den SVE pfeift er zum ersten Mal.

Die wichtigsten Infos zum Stadionbesuch zusammengefasst:

*Stadion, Verkaufsstände und Kassen öffnen um 12:30 Uhr.

*Die zur Rückrunde besteltten Dauerkarten können an der Kasse für hinterlegte Karten abgehiolt werden.

*Der VIP-Bereich öffnet eineinhalb Stunde vor Spielbeginn.

* Es wird vor Ort eine Tageskasse geben, der SVE empfiehlt dennoch den Tickets im Vorverkauf über Ticket- Regional zu erwerben.

* Aufgrund des hohen Zuschaueraufkommens rät Eintracht-Trier darüber hinaus allen Besuchern, frühzeitig und wenn möglich – mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen.

(Quelle: Eintracht Trier)