Neuer offener Bücherschrank in Tawern: Lesestoff für Literaturfreunde rund um die Uhr

TAWERN. Gute Bücher werfen Literaturfreunde nicht einfach weg – stattdessen können sie von mehreren Leseratten geteilt werden. Diese Möglichkeit haben ab sofort auch die Bürgerinnen und Bürger aus Tawern. Die neue Tauschbörse für ausgelesene Bücher steht am Marktplatz am Eingang zum Kindergarten.

„Als Partner der Gemeinde Tawern kümmern wir uns nicht nur um die Energieversorgung, sondern engagieren uns auch darüber hinaus im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich. Wir freuen uns, wenn sich der Bücherschrank schnell zu einem Treffpunkt des Literaturtausches entwickelt“, erklärt Christian Nathem, Kommunalmanager bei Westenergie am Standort Trier. „Der Bücherschrank von Westenergie ist ein tolles Angebot, mit dem wir den öffentlichen Raum in unserer Gemeinde beleben und die Kultur des Teilens unterstützen“, betonte Ortsbürgermeister Thomas Müller.

Bürgermeister Joachim Weber aus der Verbandsgemeinde Konz ergänzte: „Der Bücherschrank ist eine klare Bereicherung für den Ort Tawern und dessen kulturelle Infrastruktur. Es freut mich, dass Westenergie mit dem Setzen von Bücherschränken immer mehr Möglichkeiten zum Lesen und Austauschen von Büchern schafft, so dass ausgelesene Bücher eine neue sinnvolle Verwendung und weitere Leserinnen und Leser finden.“

Das System ist denkbar einfach: Jemand stellt seine bereits gelesenen Bücher in den Schrank, andere nehmen sie sich dafür heraus. Die Bibliothek ist rund um die Uhr geöffnet, besteht aus wetterfestem Cortenstahl und fügt sich mit ihrer schlanken Form leicht in den öffentlichen Raum ein. Die Türen schließen selbsttätig, so dass die Bücher immer vor Regen geschützt sind. Das untere Fach ist für Kinderbücher gedacht, damit die Kleinen die Bücher auch gut erreichen können.

Ehrenamtliche Paten achten auf die Bücherschränke, sehen regelmäßig nach dem Rechten und sortieren Krimis, Romane, Sachbücher und Kinderliteratur passend ein. In Tawern engagieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ortsgemeinde Tawern sowie Ortsbürgermeister Thomas Müller. Eine Erstausstattung des neuen Bücherschranks ist vorhanden, so dass die Leseratten aus der Kommune gleich zum Start der Tauschbörse aus dem Vollen schöpfen können.

Die über 300 Westenergie Bücherschränke verteilen sich im gesamten Kerngebiet des Unternehmens: vom niedersächsischen Schwaförden im Norden bis zum rheinland-pfälzischen Worms im Süden, vom nordrhein-westfälischen Alsdorf im Westen bis zum weserbergländischen Beverungen im Osten. Weitere Infos sowie eine Übersicht aller Standorte finden Interessierte unter www.westenergie.de/buecherschraenke. (Quelle: Westenergie AG)