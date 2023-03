In den Gegenverkehr gekracht und überschlagen: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der L151

WADRACH/MERTESDORF. Am heutigen Dienstag, dem 02.03.2023, kam es gegen 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 151 zwischen zwei Kleinwagen.

Beide befuhren die L 151 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Zwischen der AS Mertesdorf und der AS Thomm geriet der aus Richtung Trier kommende Pkw in einer Linkskurve, aus noch ungeklärten Gründen, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.

Dies überschlug sich hierauf und kam auf seinem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassen wurden in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Laut aktuellem Ermittlungsstand wurden beide Fahrer nur leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die L 151 wurde für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Sowohl Feuerwehr, wie auch zwei Streifen der Polizei Schweich befanden sich im Einsatz.