Pendler aufgepasst: Grenzbrücke in Wincheringen ab Mittwoch nur in eine Richtung befahrbar

WINCHERINGEN/WORMELDINGEN. Die Grenzbrücke zwischen Wincheringen und dem luxemburgischen Wormeldingen/Wormeldange über die Mosel ist ab Mittwoch, 01. März, für mehrere Monate in nur eine Richtung befahrbar.

Wegen Sanierungssarbeiten, die bis November andauern, kann dann die Grenzbrücke nur noch von Luxemburg in Richtung Wincheringen, aber nicht mehr von Wincheringen in Richtung Luxemburg überfahren werden.

Pendler, die die Brücke benutzen, müssen sich also in eine Richtung für eine Alternative entscheiden. Dazu wird eine Umleitung eingerichtet, die die Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Luxemburg über die Brücke von Wellen nach Grevenmacher führt.

Pendler sollten sich also dort, an der Wellener Moselbrücke, auf längere Staus und Wartezeiten im Berufsverkehr einstellen.