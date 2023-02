Fünf Verletzte bei Auffahrunfall mit fünf Pkw im Stau: Autobahn voll gesperrt

GRAFSCHAFT/A61. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 61 bei Grafschaft (Landkreis Ahrweiler) sind fünf Menschen verletzt worden.

Ein Auto fuhr auf einen bei Stau bremsenden Wagen auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden demnach insgesamt fünf Fahrzeuge ineinander geschoben. Die Verletzten wurden von Feuerwehr und Rettungskräften versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallaufnahme dauerte der Polizei zufolge am Abend noch an. Die A61 wurde in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet.