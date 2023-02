Vulkaneifel: Verängstigter Hund schleift Alu-Stuhl hinter sich her – zwei PKWs beschädigt

GEROLSTEIN. Am gestrigen Freitag, 24.2.2023, befand sich eine 54-jährige Hundehalterin aus dem Bereich der VG Gerolstein gegen 8.45 Uhr mit ihrem Hund im Bereich der Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Um kurz in die Bäckerei zugehen, hatte sie ihren Hund mit der Leine an einem vor der Bäckerei stehenden Aluminiumstuhl festgebunden.

Als die Hundehalterin grade losgehen wollte, erschrak der Hund aus bisher unbekannten Gründen und lief plötzlich los, den Aluminiumstuhl an der Leine hinter sich herschleifend. Hierbei stieß der Stuhl nach jetzigem Stand gegen mindestens zwei Fahrzeuge, wodurch geringe Sachschäden entstanden.

Im Anschluss gelang es der Hundebesitzerin, den Hund wieder einzufangen. Die Personalien wurden zwecks Einleitung der Schadensregulierung ausgetauscht. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)