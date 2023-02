Aktuell: Jugendlicher festgenommen – Schneller Erfolg nach Messer-Attacke in der Eifel

TRIER/EIFEL.Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen zu dem Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts am späten Sonntagabend in Olzheim in der Eifel , gibt es am am heutigen Dienstag, 21. Februar, neue Erkenntnisse.

So konnte die Kriminalpolizei Trier ermitteln, dass ein aus der Eifel stammender Jugendlicher den Opfern die Messerstiche beibrachte und hierdurch lebensgefährlich verletzte.

Der Tatverdächtige konnte bereits am Montagabend, 20. Februar 2023 ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde er heute Nachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt.

Der Richter erließ nach Anhörung der Beteiligten einen Untersuchungshaftbefehl, worauf der Jugendliche in eine Jugendstrafanstalt eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derweil an.