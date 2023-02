Daun: Polizeibekannte Jugendliche randalieren – Gruppenschlägerei bei Karnevalsveranstaltung

DAUN-NEUNKIRCHEN. Am heutigen Dienstag, 21.2., trat eine zwischenzeitlich amtsbekannte Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Daun erneut negativ in Erscheinung. Die Gruppe um zwei 19- und 20-jährige junge Männer aus dem Dauner Stadtgebiet war zu Gast im Bereich der Karnevalsveranstaltung in Daun-Neunkirchen. Hier kam es zu einer Vielzahl von wechselseitigen Provokationen, so dass die bewusste Jugendgruppe aufgefordert wurde, die Örtlichkeit zu verlassen, was diese auch zunächst tat, jedoch im weiteren Verlauf zurückkehrte.

Auf einem Nachbargrundstück beschädigten sie mutwillig und ohne jeglichen nachvollziehbaren Grund ein aufgestelltes Vogelhaus. Im Anschluss kam es erneut zu verbalen Provokationen. Die beiden 19- und 20-jährigen jungen Männer traten im Anschluss in bekannter Manier vor die eigene Gruppe und stellten sich der Veranstaltergruppe entgegen. Plötzlich kam es aufgrund von wechselseitigen Körperverletzungen zu einem Gerangel mit mehreren Beteiligten.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun rückten umgehend mit starken Kräften an. Die aufeinander einschlagenden Gruppen wurden getrennt, der Hauptaggressor in Gewahrsam genommen, die übrigen Personen erhielten allesamt Platzverweise. Es wurden mehrere Verfahren wegen wechselseitigen Körperverletzungshandlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang wurde zudem ein Verfahren wegen mindestens fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen, weil in einem Carport in der Straße "Am Kirchberg" in Daun-Neunkirchen mehrere Leergutkästen brannten. Der Brand konnte vor Ort mittels eines Feuerlöschers durch den Geschädigten selbst gelöscht werden. Der Schaden bezog sich glücklicherweise nur auf einige Kisten Leergut.