Absolut fahruntüchtig: Polizei Daun erwischt 26-jährige Fahrerin – 2,5 Promille!

DAUN. Wie die Polizei in Daun mitteilt, führte am 19.02.2023 eine 26-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Daun gegen 03.39 Uhr einen Personenkraftwagen im öffentlichen Straßenverkehr auf der Trierer Straße in Daun.

Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin mit einem Wert von mehr als 2,5 Promille absolut fahruntüchtig war.

Gegen die 26-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.