Herz, Humor und Heiterkeit: “Blau-Weiß” Ehrang mit gelungenen Kostümsitzungen und Ordensfest

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. blickt auf zwei rundum gelungene Kostümsitzungen in voll besetzter Mehrzweckhalle in Trier-Biewer und auf hohe närrische Auszeichnungen beim Ordensfest zurück.

TRIER-EHRANG. Um kurz nach 19:00 Uhr herrscht Lampenfieber. Nach zwei Jahren Pause und in anderer Halle als in der Heimspielstätte in Ehrang, war es für den neuen Vorsitzenden Dennis Labarbe und für das Moderations-Duo Helmut Wagner als Präsident und Michael Wasniewski als sein Vize eine Feuertaufe, die sie mit Bravour bestanden haben.

Abgeleitet vom Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ feierte der Verein unter dem Motto „Durch das Neue stets das Gute“ die Kostümsitzungen am 28. Januar und 11. Februar in der Spielstätte des Heimatpflegevereins „Biewener Hoahnen“, die ihren Nachbarn für dieses Jahr Unterschlupf gewährt haben. „Brauchtumspflege als Karnevalsverein funktioniert in besonderen Ausnahmesituationen eben auch in unmittelbarer Nachbarschaft“, argumentiert Dennis Labarbe den vorrübergehenden Wechsel zu den Nachbarn nach Biewer. „Das haben wir mit unseren beiden Kostümsitzungen mehr als bewiesen“, so Labarbe weiter.

Über fünfstündiges Programm

Mit einem über fünfstündigen Programm (ohne Pause) knüpften die rund 100 Aktiven da an, wo sie vor der Pandemie aufgehört haben: 60 Kinder und Jugendliche sind bei der Stange geblieben und gaben Marsch- und Showtänze zum Besten. Mit besonderem Stolz kündigte Helmut Wagner die Kindergarde an, sorgte sie doch mit 29 kleinen Tänzerinnen und einem Tänzer für Gänsehautmomente beim Showtanz „König der Löwen“.

Dass der Verein eine hervorragende Jugendarbeit pflegt, bestätigte auch Markus Nöhl, Kulturdezernent der Stadt Trier beim Besucher der zweiten Kostümsitzung.

Neben der Nachwuchs-, Jugend- und der Großen Garde, die mit ihren Tanzdarbietungen für einen kurzweiligen Abend sorgten, sah man auch altgediente Büttenredner auf dem Parkett. Ob die 70-jährigen Zwillinge Gertrud Eisenach und Mechthild Keul als „Trien & Fien“ oder aber Ehrenvorsitzender Jürgen Haubrich, der dieses Jahr zu seinem 50-jährigen Jubiläum in der Bütt gemeinsam mit Marion Thurn als „De Pittchi un et Kättchi“ auftrat: Dass das Publikum nach langer Durststrecke das Lachen nicht vergessen hat, zeigte sich an den insgesamt fünf Büttenreden (Volker Feil, Rudolf Labarbe, Kurt Thonet). Überrascht wurde Marion Thurn am Ende von Volker Feil, der die vom Verein ins Leben gerufene „Wandereule“ für das kommende Jahr traditionell an sie überreichte.

Neben Besuchen der Ehranger Prinzessin Andrea die ¼ elfte, des Trierer Stadtprinzenpaares Michael II. und Bianca I. und dem Tanz des Solomariechens Marie Sophie Otto, sorgte ein Teil des im Sommer neu gewählten Vorstands mit einem eigenen Programmpunkt in Mülltonnen zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums der Sesamstraße für anhaltende Lachanfälle.

Mit von der Partie im 28. Jahr in Folge war auch die vereinseigene Band „Ehriker Kaapeskääp“, die zum Ende hin mit alt bekannten, aber auch neuen Songs das Publikum für den bevorstehenden Straßenkarneval einheizte.

In den kommenden Wochen zeigt der Verein auf seinem YouTube Kanal sowohl als auch in den sozialen Netzwerken mit Filmsequenzen wieder einen Rückblick zu den Kostümsitzungen.

Ordensregen, neue Ehrensenatorin und frisch gebackener Kulturordensträger

Sonntags lud der Verein zum internen Ordensfest für Mitglieder ins Pfarrheim St. Peter in Trier-Ehrang ein. Bedingt durch die Anzahl an Aktiven und die lange Pause, standen zahlreiche Ehrungen verdienter Mitglieder auf dem Programm. Höhepunkte waren die Ernennung von Jutta Grund zur neuen Ehrensenatorin sowie die Ehrung von Leo Gohr, der als neuer Kulturordensträger ausgezeichnet wurde. Der karnevalistische Sonderorden „Dem Förderer des Kultur- und Vereinslebens“ wird seit 1965 vom Verein an verdiente Persönlichkeiten aus dem Stadtteil Ehrang verliehen, die sich um den Heimatort in herausragender Weise verdient gemacht haben.

Mit der vom Landesverband Rhein-Mosel-Lahn (RML) im Bund Deutscher Karneval (BDK) während der Corona-Pandemie neu ins Leben gerufenen Jugendehrung wurden die Tänzerinnen der Jugendgarde Vivien Johannemann und Lara Roth ausgezeichnet.

Den Verdienstorden des Vereins für erbrachte Leistungen zum Wohle des Vereins erhielten Steffi Erang, Fabian Erang, Julia Löw und Marie Sophie Otto.

Den Tänzerinnen der Großen Garde, Sarah Otto und Nina Schumacher wurde der Tanzverdienstorden des RML in Gold überreicht.

Oliver Kirchen, Willi Meseke, Marion Thurn, Johannes Trossowski und Gisela Wagner erhielten für ihre Verdienste im Trierer Karneval den Verdienstorden der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK).

Mit dem Verdienstorden des RML wurden Svenja Braun, Matthias Haas, Sandra Kordel, Dennis Labarbe, Maria Löw und Michael Wasniewski ausgezeichnet.

Dem Büttenredner und kommissarischen Leiter des technischen Lagers, Volker Feil, wurde die dritthöchste Ehrung im Karneval zuteil und der BDK-Verdienstorden in Silber für über 40 Jahre aktive Mitgliedschaft überreicht.

Rosenmontagszug zieht durch die Straßen von Ehrang

Mit dem 49. Ehranger Rosenmontagszug am 20. Februar 2023 endet die Karnevalszeit im flächenmäßig größten Ortsbezirk Triers. Beginn ist um 14:11 Uhr in der Quinter Straße, das Ende am Marktplatz neben der Sparkasse in der Kyllstraße mit anschließender After-Zug-Party HALLI GALLI im Festzelt der Schwestergesellschaft KG Rot-Weiß Ehrang.

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau Weiß“ 09 Ehrang e.V. wurde 1909 ins Leben gerufen und feierte im Jahr 2020 111-jähriges Vereinsbestehen. Als eine der größten Karnevalsvereine in Trier zählt der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. über 550 Mitglieder, davon über 100 Aktive und rund 60 Kinder und Jugendliche. Durch die alljährlich gelungenen Kostümsitzungen sowie Theatervorstellungen sind alle Veranstaltungen meist kurz vor Beginn komplett ausverkauft. Der Theater- und Karnevalsverein „Blau Weiß“ 09 Ehrang e.V. ist jederzeit unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, twitter, Instagram, YouTube und Flickr online erreichbar.