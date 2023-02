DÜDELINGEN. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, kam es am Donnerstag, 16.02.2023, kurz nach 16.00 Uhr in der route de Volmerange in Dudelange zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Bus.

Ersten Erkenntnissen nach wollte der Fußgänger die Straße überqueren, übersah dabei einen gerade losfahrenden Bus und wurde von diesem angefahren.

Der Fußgänger wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es wurde ein Protokoll erstellt.