Eishockey statt Kamelle: Eifel-Mosel Bären reisen zum Tabellenführer Kassel 89ers

BITBURG/KASSEL. Während in der Region am Sonntag der Karneval mit seinen Umzügen die heiße Phase einläutet, befindet sich das Team von Michal Janega auf dem Weg nach Kassel. Ab 1700 Uhr geht es für die Bären gegen den Tabellenführer.

Die 89ers werden ihrer Favoritenrolle in dieser Saison wieder mehr als gerecht. Alle bisherigen Spiele wurden mitunter sehr deutlich gewonnen. Neben der treffsicheren Offensive (82 Tore) stellen die 89ers auch die beste Abwehr (14 Gegentore). Der Kader verfügt über eine homogene Mischung aus jungen, hungrigen Spielern sowie erfahrenen und ehemaligen Profispielern. Mit 18 Toren und 19 Vorlagen ist es somit auch nicht verwunderlich, dass mit Lasse Bödefeld der Topscorer der Liga in Kassel spielt.

Trotz oder gerade wegen des starken Gegners sind die Spiele gegen Kassel jedes Jahr für die Bären ein Highlight. Das Publikum in Kassel hat sich immer fair präsentiert und die Bären freundlich empfangen bzw. verabschiedet. Nach zuletzt zwei Siegen fahren die Bären motiviert nach Kassel und wollen dem Gegner die Stirn bieten. So wie im Hinspiel als die Bären stark aufspielten, dem Sieg sogar sehr nah waren, aber letztendlich mit 5:7 verloren. Fairerweise sollte man aber erwähnen, dass in Bitburg einige starke Spieler fehlten, die in Kassel sicherlich wieder für die 89ers auflaufen werden. Auf die Bären-Defensive samt Goalie wird am Sonntag einiges an Arbeit warten.

Erstes Bully in Kassel ist am 19.2.2023, um 17:00 Uhr. Daumen drücken und mitfiebern. (Quelle: Eifel-Mosel Bären)