Fall aus der Region bei “Aktenzeichen XY”: Kripo Trier erhält zahlreiche Hinweise

TRIER. Im letzten Dezember brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Werttransportfirma in Idar-Oberstein ein und erbeuteten Schmuck, dessen Wert im hohen sechsstelligen Eurobereich lag (lokalo berichtete). Nach der Veröffentlichung der Fahndung nach den flüchtigen Tätern und der gestrigen Ausstrahlung des Falls in der ZDF-Sendung “Aktenzeichen XY … ungelöst” gingen bei der Kriminalpolizei in Trier bisher 13 Anrufe von Hinweisgebern ein.

Zum Wert der Hinweise für die Aufklärung der Straftat können die Ermittler derzeit noch nichts sagen. Die ggf. neuen Spuren müssen nun in Rahmen der weiteren Ermittlungen bearbeitet werden.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlungen führen, hat die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgesetzt. Zusätzlich hat die geschädigte Werttransportfirma eine Belohnung von 20.000 Euro ausgelobt.

Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen und Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen. Die Belohnung kann ebenfalls unter Wahrung der Vertraulichkeit, z.B. über einen Mittelsmann ausgezahlt werden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier weiterhin unter der Telefonnummer 0651/9779-2480 entgegen. Für Menschen, die sich vertraulich an die Ermittler wenden wollen, ist ein so genanntes Vertrauenstelefon eingerichtet worden. Unter der Telefonnummer 0152/28854968 können Personen ohne Angabe ihrer Identität vertrauliche Mitteilungen machen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)