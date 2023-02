TRIER/HEIDELBERG. Gute Nachrichten am Donnerstagmorgen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 44-jährige Vermisste aus Kenn am gestrigen Mittwochabend wohlbehalten angetroffen.

Nach einem Zeugenhinweis konnte die Frau durch Polizeikräfte in einem Hotel in Heidelberg angetroffen und anschließend in medizinische Behandlung verbracht werden.

Die Polizeipräsidien Trier und Mannheim bedanken sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung, welche maßgeblich zum Fahndungserfolg beigetragen hat.