Trier: Wanderbaustelle in Trier Nord – Neuer Bauabschnitt, neue Umleitung

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, beginnt in Trier Nord am Mittwoch, 15. April 2026, der vierte Bauabschnitt in der Wanderbaustelle zwischen der Alkuinstraße und der Thebäerstraße.

Der neue Bauabschnitt liegt in der Palmatiusstraße zwischen der Einfahrt zur Thebäerstraße und der Einfahrt zur Alkuinstraße.

Der Verkehr wird in dieser Phase über die Alkuinstraße, die Thebäerstraße und die Maximinstraße umgeleitet. Eine Durchfahrt durch die Palmatiusstraße ist während des vierten Bauabschnitts nicht möglich. Die Einbahnstraßenregelung in der Alkuinstraße ist für die Dauer des vierten Bauabschnitts aufgehoben.

Der fünfte und letzte Bauabschnitt beginnt aller Voraussicht nach im Juni 2026 und liegt auf der Kreuzung zwischen Alkuinstraße und Maximinstraße. Im Zuge der Baumaßnahme wird es weitere Einschränkungen des Verkehrs geben. Hierzu werden die Stadtwerke Trier zum jeweiligen Zeitpunkt im Vorfeld informieren. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung.