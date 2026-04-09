Wittlich: Verbaler Streit eskaliert — 22-Jähriger schlägt Ehepaar in Schlossgalerie

WITTLICH. Gegen 14.10 Uhr kam es am 8.4.2026 in Wittlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich und einem 42- und 43-jährigen Ehepaar aus der VG Traben-Trarbach.

Nach anfänglich verbalen Streitigkeiten im Bereich der Schloßgalerie in Wittlich steigerte der 22-Jährige sich in die Auseinandersetzung hinein, so dass er nach den beiden Personen schlug und diese leicht verletzte. Im Zuge der sich nun ergebenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 22-Jährige ebenfalls leicht verletzt.

Mit unverzüglichem Eintreffen der Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich war die Auseinandersetzung beendet. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Verletzungen wurden durch den Rettungsdienst behandelt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)