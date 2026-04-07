++ EILMELDUNG: Schütze von Prüm gefasst – Tatverdächtiger festgenommen – Alle aktuellen Infos ++

PRÜM. Nach dem dramatischen Polizeieinsatz in Prüm gibt es die entscheidende Entwicklung: Der flüchtige Tatverdächtige ist gefasst. Der 25-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung im Wald widerstandslos von Polizeikräften festgenommen werden.

Täter nach stundenlanger Fahndung gefasst

Wie die Polizei nun mitteilt, konnte der Mann nach seiner Flucht in ein Waldgebiet im Bereich des Kurparks gestellt werden. Die Festnahme erfolgte ohne Widerstand.

Damit ist die akute Gefahrenlage beendet – von dem Tatverdächtigen geht keine Gefahr mehr aus.

Dienstwaffe entrissen – mehrere Schüsse abgegeben

Zuvor war eine Streife der Polizeiinspektion Prüm zu einem Randalierer in eine Arztpraxis gerufen worden. Der Mann konnte wenig später im Kurpark angetroffen werden.

Da er nicht auf Ansprache reagierte, kam es zu einem körperlichen Gerangel. Dabei gelang es dem polizeibekannten 25-Jährigen, einer Polizeibeamtin die Dienstwaffe aus dem Holster zu entreißen.

Im Anschluss gab der Mann mehrere Schüsse ab.

Polizeibeamtin verletzt – nicht in Lebensgefahr

Eine Polizeibeamtin wurde durch einen Schuss im Oberschenkel getroffen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und bereits operiert. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr.

Tatwaffe sichergestellt

Nach der Flucht des Täters wurde im Rahmen der Fahndung nicht nur der Mann selbst gefasst – auch die Tatwaffe konnte im Nahbereich des Kurparks aufgefunden und sichergestellt werden.

Ermittlungen laufen weiter

Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise aus der Bevölkerung werden weiterhin von der Kriminalpolizei Trier entgegengenommen.