SPD und CDU: Sondierungsgespräche in Rheinland-Pfalz abgeschlossen

MAINZ – Die Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sind abgeschlossen.

Die Verhandlungsführer Gordon Schnieder für die CDU und Alexander Schweitzer für die SPD werden bei einer Pressekonferenz am Mittwoch über die Ergebnisse der Gespräche informieren, wie die beiden Parteien am Abend mitteilten.

Die Sozialdemokraten hatten die Einladung des Wahlsiegers CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Schnieder angenommen. Im neuen rheinland-pfälzischen Landtag werden neben CDU und SPD noch AfD und Grüne vertreten sein.