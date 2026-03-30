A3: Transporter mit 40 Rindern hängt in Böschung — Notschlachtung droht

Ein Tiertransporter verunglückt auf der A3 in Richtung Frankfurt am Main. Was Autofahrer nun wissen müssen.

RANSBACH-BAUMBACH. Ein mit rund 40 Rindern beladener Lastwagen ist auf der A3 bei Ransbach-Baumbach (Westerwaldkreis) verunglückt. Der Lastwagen sei mit dem Anhänger von der Fahrbahn abgekommen und hänge nun in einer Böschung, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Tiere befinden sich derzeit noch alle in dem Anhänger. Es werde geprüft, ob diese für die Bergung des Lastwagens entladen werden müssen, hieß es weiter. Ein Tierarzt müsse zudem den Gesundheitszustand der Tiere überprüfen. Je nachdem, wie schwer die Tiere verletzt sind, müssen sie möglicherweise notgeschlachtet werden.

Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Frankfurt am Main. Wie lange die Sperrung dauern wird, blieb zunächst offen. Die Straße ist sehr wahrscheinlich noch bis in die Morgenstunden gesperrt, so der Sprecher weiter. Er hoffe aber, dass zumindest ein Fahrstreifen bereits früher freigegeben werden könne.

Die Polizei rät, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Laut den Verkehrsmeldungen des ADAC staut es sich bereits am frühen Morgen etwa zwei Kilometer hinter der Unfallstelle. Autofahrer müssten rund eine Stunde mehr Zeit einplanen. (Quelle: dpa)