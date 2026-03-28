Trier: Polizei warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Trierer Ostallee

TRIER – Seit dem 27.03.2026 registriert die Polizeiinspektion Trier eine signifikante Zunahme von Verkehrsbehinderungen im Bereich des Hauptbahnhofs.

Insbesondere an der Kreuzung zur Ostallee kommt es zu längeren Rückstaus. Autofahrer, die das Parkhaus des Alleencenters verlassen möchten, müssen mit ungewöhnlich langen Wartezeiten rechnen. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer haben sich bereits bei den Behörden gemeldet, um auf die schwierige Situation vor Ort hinzuweisen.

Prognose für den verkaufsoffenen Sonntag bleibt kritisch

Die Experten der Polizei gehen davon aus, dass sich die Lage am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag weiter verschärfen wird. Grund hierfür ist unter anderem der verkaufsoffene Sonntag, der zusätzliche Besucherströme in die Innenstadt lockt. Die Verkehrsregelung und die damit verbundenen Verzögerungen werden voraussichtlich über das gesamte Wochenende bestehen bleiben. Eine Entspannung der Situation ist erst zum Wochenbeginn zu erwarten.

Verhaltensempfehlungen und alternative Routenplanung

Die Polizeiinspektion Trier rät ortskundigen Autofahrern dringend, den Bereich um den Hauptbahnhof nach Möglichkeit zu umfahren. Die Nutzung alternativer Routen kann helfen, den Verkehrsfluss an den Hauptknotenpunkten zu entlasten. Alle Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. Wer auf die Anfahrt in die Innenstadt angewiesen ist, sollte deutlich mehr Zeit einplanen und Ruhe bewahren.