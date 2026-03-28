Verkehrsunfallflucht in Tawern: Wohnmobil kollidiert mit Linienbus

TAWERN – Am Samstag, dem 28.03.2026, ereignete sich in der Trierer Straße in Tawern ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Gegen 12:36 Uhr passierte ein Wohnmobil einen an der Haltestelle in Höhe der Hausnummer 21 haltenden Linienbus.

Laut polizeilichen Erkenntnissen war am Wohnmobil eine rechtsseitige Ladeklappe nicht ordnungsgemäß gesichert. Diese stand offen und kollidierte im Vorbeifahren mit dem Heck des Linienbusses. Durch die Wucht des Aufpralls riss die Klappe vermutlich vollständig vom Fahrzeug ab.

Fahrerflucht nach Zusammenstoß – Ursache noch ungeklärt

Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer den Zusammenstoß aufgrund der Größe seines Fahrzeugs eventuell nicht unmittelbar wahrgenommen hat. Dennoch wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Linienbus wurde im hinteren linken Bereich beschädigt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich lediglich eine geringe Anzahl an Passagieren im Bus. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Polizeiinspektion Saarburg bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Da das Kennzeichen des flüchtigen Wohnmobils derzeit unbekannt ist, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Insbesondere die Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bus befanden, könnten wichtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06581-9155-0 oder per E-Mail an die Dienststelle in Saarburg zu wenden. Jeder Hinweis zur Beschreibung des Wohnmobils oder dessen Fahrtrichtung ist für die Ermittler von Bedeutung.