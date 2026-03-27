Earth Hour 2026 in Trier: An diesen elf Gebäuden geht morgen das Licht aus

TRIER – Auch in diesem Jahr setzt die Stadt Trier anlässlich der Earth Hour am morgigen Samstag, 28. März, 20.30 Uhr, wieder ein Zeichen für den Klimaschutz und schaltet die Anstrahlung bekannter Gebäude und Sehenswürdigkeiten der Stadt für eine Stunde lang ab.

Bei der Aktion des World Wide Fund For Nature (WWF) schalten Unternehmen, Gemeinden und Millionen Menschen zu Hause weltweit für eine Stunde die Lichter aus, um gemeinsam den Klimaschutz und seine Folgen wieder in den Fokus zu rücken.

In Trier werden laut der Stabsstelle Klima und Umweltschutz die Beleuchtungen am Dom, an der Liebfrauenkirche, an den Kaiserthermen, an der Basilika, am Kurfürstlichen Palais, an der Porta Nigra sowie an den Kirchen St. Gangolf, St. Martin, St. Matthias und St. Paulin symbolisch abgeschaltet. Auch die Beleuchtung des Rathauses wird ausgeschaltet.