Alle bestanden: 19 neue Pflegefachkräfte feiern Examen in Trier

TRIER. Ein kompletter Kurs, der das Examen besteht – das ist auch an Pflegeschulen keine Selbstverständlichkeit. Umso größer war jetzt die Freude am Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder Trier: Alle 19 Absolventinnen und Absolventen des Kurses 4/2023 der Schule für Pflegeberufe haben ihre Abschlussprüfung bestanden.

Besonderer Erfolg an der Schule für Pflegeberufe in Trier

Dass ein gesamter Kurs das Examen erfolgreich abschließt, kommt nach Angaben des Bildungsinstituts nicht alle Tage vor. Genau das ist nun dem von Sabine Michels und Verena Schömann geleiteten Kurs gelungen.

Bei der Examensfeier sprach Schulleiterin Daniela Koch von einem „richtig starken und sehr lebendigen Kurs“.

Dank an Lehrkräfte und Praxisanleitende

Im Rahmen der Feier dankte Daniela Koch auch allen Lehrerinnen und Lehrern sowie den Praxisanleitenden und Stationsleitungen. Sie hätten erneut eine enge und gelungene Verzahnung von Theorie und Praxis in der Ausbildung ermöglicht.

Gerade in der Pflegeausbildung gilt dieses Zusammenspiel als besonders wichtig, weil fachliches Wissen und praktische Erfahrung eng ineinandergreifen müssen.

15 Absolventen bleiben bei den Barmherzigen Brüdern Trier

Besonders erfreulich ist aus Sicht des Brüderkrankenhauses auch, dass 15 der neuen Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner künftig im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier arbeiten werden.

Pflegedirektor Jörg Mogendorf wertete dies als „großen Vertrauensbeweis für uns als Arbeitgeber“.

Fröhliche Feier mit Gottesdienst und Musik

Der Examensfeier ging ein Gottesdienst in der Kloster- und Krankenhauskirche voraus. Musikalisch mitgestaltet wurde dieser von Schülerinnen und Schülern des Kurses, der im kommenden Herbst selbst sein Examen ablegen wird.

Zur anschließenden Feier kamen zahlreiche Angehörige, Mitarbeitende des Brüderkrankenhauses sowie externe Partner. Die Veranstaltung wurde als unterhaltsam und fröhlich beschrieben.