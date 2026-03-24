Trier hat ein neues Prinzenpaar: Annika I. und Alex I. stehen für die Session 2026/27 fest

Trier – Das neue Prinzenpaar der Stadt Trier steht fest: Annika Kühn und Alex Brand werden als „Annika I. & Alex I.“ in der Session 2026/27 den Trierer Karneval repräsentieren. Das teilte der Vorstand der KG Wieweler am Dienstag mit. Gewählt wurde das künftige Prinzenpaar demnach im Rahmen der gestrigen ATK-Versammlung – und zwar offiziell und einstimmig.

Für die KG Wieweler ist es etwas ganz besonderes: Der Verein stellt in der kommenden Session das Trierer Prinzenpaar.

Prinzenpaar Trier 2026/27 offiziell gewählt

Mit der Entscheidung ist klar, wer in der nächsten Karnevalssession an der Spitze des närrischen Trier stehen wird. Annika I. und Alex I. sollen die Stadt Trier und ihre Karnevalsvereine durch die Session 2026/27 führen.

Nach Angaben der KG Wieweler stehen beide für gelebten Karneval, langjährige Erfahrung und eine enge Verbundenheit zu Trier und seinen Vereinen. Der Verein zeigt sich entsprechend stolz, dieses Amt in den eigenen Reihen zu wissen.

Große Ehre für die KG Wieweler

Dass die KG Wieweler das Trierer Prinzenpaar stellt, ist für den Traditionsverein eine besondere Ehre. In der Mitteilung heißt es, man freue sich auf eine besondere Session, in der das neue Prinzenpaar den Karneval in Trier mit Leidenschaft, Herz und Persönlichkeit repräsentieren werde.

Gerade im Trierer Karneval ist das Amt des Prinzenpaares von besonderer Bedeutung. Es steht nicht nur für närrische Repräsentation, sondern auch für die enge Verbindung zwischen Vereinen, Aktiven und Publikum.

Vorfreude auf die Session 2026/27

Mit der Wahl von Annika I. und Alex I. ist der Blick im Trierer Karneval bereits klar nach vorne gerichtet. Die Vorfreude auf die Session 2026/27 dürfte bei vielen Karnevalisten in der Stadt schon jetzt steigen.

Für die KG Wieweler beginnt damit eine besondere Zeit: Ein Prinzenpaar aus den eigenen Reihen aufzustellen, ist nicht nur Auszeichnung, sondern auch Verpflichtung – und zugleich ein starkes Signal für die Bedeutung des Vereins innerhalb des Trierer Fastnachtslebens.

Fazit

Das neue Prinzenpaar der Stadt Trier steht fest: Annika Kühn und Alex Brand werden als „Annika I. & Alex I.“ die Session 2026/27 prägen. Für die KG Wieweler ist die Wahl ein besonderer Moment – und für den Trierer Karneval der Startschuss in Richtung einer neuen, unvergesslichen Session.