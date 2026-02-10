Sparkasse Trier feiert Karneval: Prinzenpaare zu Gast in der Theodor-Heuss-Allee

TRIER. In der Theodor-Heuss-Allee wurde es närrisch: Die Sparkasse Trier hat zum mittlerweile vierten Prinzenpaarempfangeingeladen und zahlreiche karnevalistische Hoheiten, Garden und Gäste in ihrer Hauptstelle begrüßt. Mit dabei waren die Prinzenpaare der Stadt Trier, des KV Newel sowie das Waldracher Kinderprinzenpaar – jeweils samt Gefolge.

Der Einladung folgten unter anderem drei Prinzenpaare, die Stadtgarde Augusta Treverorum, Tänzerinnen und Tänzer sowie Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval. Auch Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende der Sparkasse waren eingeladen, das närrische Treiben mitzuerleben.

Musik, Tanz und Büttenreden sorgen für Stimmung

Für ausgelassene Stimmung sorgten Tommy I. aus der Teufelsküche und Prinzessin Lea I. von Schloss Wachenheim, die das Publikum mit ihrem Karnevalssong zum Mitsingen animierten. Gleich vier Büttenreden unterstrichen den humorvollen Charakter der Veranstaltung.

Musikalisch begleitet wurde das Programm von der Winzerkapelle Waldrach, während die Kinder- und Jugendgarden des KV Waldrach mit ihren Tanzdarbietungen begeisterten. Weitere Höhepunkte waren der Auftritt von Solo-Mariechen Katharina aus Newel sowie ein Überraschungsauftritt der sechsjährigen Hanna, die viel Applaus erhielt.

Sparkasse Trier betont Bedeutung von Brauchtum und Engagement

Dr. Peter Späth zeigte sich erfreut über die Resonanz: „Wir sind stolz, bereits zum vierten Mal einen Prinzenpaarempfang auszurichten. So machen wir unsere Tradition lebendig – auch deshalb, weil zahlreiche unserer eigenen Mitarbeitenden im Karneval aktiv sind.“

Die Sparkasse Trier engagiert sich auch über den Empfang hinaus für das närrische Brauchtum: Auch in diesem Jahr ist sie wieder Hauptsponsor des Trierer Rosenmontagsumzugs. Alle Närrinnen und Narren sind eingeladen, am Rosenmontag gemeinsam in der Stadt zu feiern.