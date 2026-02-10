Update: Heftiger Frontalcrash in der Eifel – Lkw übersieht Schulbus mit 17 Kindern an Bord!

Oberbettingen/Niederbettingen. Nach dem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem Lkw auf der K47 liegen nun gesicherte Erkenntnisse zum Unfallhergang vor. Wie die Polizei mitteilt, kam der Lkw aus dem angrenzenden Industriegebiet und wollte auf die Kreisstraße auffahren. Dabei übersah der Fahrer den von rechts kommenden Schulbus in Fahrtrichtung Oberbettingen und missachtete dessen Vorfahrt.

17 Kinder im Bus – großes Glück im Unglück

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich neben dem Busfahrer 17 Kinder im Schulbus. Alle Kinder wurden unmittelbar nach dem Zusammenstoß durch Rettungskräfte vor Ort untersucht. Nach aktuellem Stand blieben sie glücklicherweise unverletzt und konnten anschließend von ihren Eltern an der Unfallstelle abgeholt und nach Hause gebracht werden.

Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Lkw wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert.

Unfallaufnahme dauert an – Straße mehrere Stunden gesperrt

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team ist inzwischen vor Ort bzw. auf der Anfahrt und übernimmt die detaillierte Dokumentation des Geschehens. Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen bleibt die K47 im Bereich des Industriegebiets voraussichtlich noch rund drei Stunden voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls dauern an.