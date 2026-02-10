Aus Sicherheitsgründen: Luxair-Flug nach Luxemburg muss in Madrid landen

Luxemburg/Madrid. Erneuter Zwischenfall bei Luxair: Ein Flug der luxemburgischen Airline von den Kapverden nach Luxemburg musste außerplanmäßig in Madrid landen. Grund war ein während des Fluges entdeckter Riss in der Cockpit-Windschutzscheibe.

Wie Luxair mitteilte, war der Flug LG372 von Sal (Kap Verde) in Richtung Luxemburg-Findel unterwegs, als die Crew einen Riss im Fenster des Cockpits bemerkte. Aus Sicherheitsgründen entschied sich die Besatzung für eine Umleitung nach Spanien. Die Boeing 737-700 landete daraufhin planmäßig und ohne weitere Zwischenfälle in Madrid.

Nach Angaben der Airline bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Passagiere oder Besatzung. „Die Flugsicherheit war jederzeit gewährleistet“, teilte Luxair mit. Der Kapitän habe die Passagiere fortlaufend über die Situation informiert. Verletzte gab es nicht.

Die betroffenen Fluggäste sollten laut Unternehmen mit einem Ersatzflug nach Luxemburg weiterreisen. Genauere Angaben zu Verspätungen oder möglichen Entschädigungen machte Luxair zunächst nicht.

Luxair betont, dass in allen Fällen die Sicherheitsstandards konsequent eingehalten worden seien und vorsorgliche Entscheidungen zur Umleitung oder Landung dem Schutz der Passagiere dienten.