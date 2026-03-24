Metall-Innung Bernkastel-Wittlich: Fachwissen vor Ort stärkt Metallhandwerk

WITTLICH. Die Metall-Innung Bernkastel-Wittlich hatte Mitte März ein zweitägiges Fachseminar rund um Statik für Metallbauer angeboten. Dipl.-Ing. Jeyagumaar Nisanthan, Technischer Berater des Bundesverbandes Metall, gab den 13 Teilnehmern fundierte Einblicke in statische Grundlagen, Berechnungsverfahren nach DIN EN 1993 (EC3) sowie in die Anwendung des Online-Programms „MetallStat“.

Das Seminar fand im Haus des Handwerks, der Geschäftsstelle der Innung, in Wittlich statt. „An den beiden Tagen haben wir unser Wissen stark vertiefen können. Das hilft uns in der Kommunikation mit Statikern und bei der Umsetzung der statischen Anforderungen in die Praxis“, fasst Obermeister Bernd Gansen zusammen, der selbst an dem Seminar teilnahm.

Neben theoretischen Grundlagen standen insbesondere praxisnahe Übungen im Mittelpunkt. Typische Tragwerke des Metallbaus wurden analysiert, berechnet und gemeinsam diskutiert. „Der intensive Austausch innerhalb der Gruppe sowie die Möglichkeit, individuelle Fragestellungen einzubringen waren

für uns besonders wertvoll“, ergänzt der Obermeister. „Wir als Innung haben damit eine Weiterbildung auf hohem Niveau wohnortnah ermöglicht. Das reduziert den Kosten- und Zeitaufwand für unsere Mitglieder. Eine Innungsmitgliedschaft erweist sich damit mal wieder als klarer Mehrwert – sie fördert nicht nur die kontinuierliche Qualifizierung, sondern stärkt zugleich das berufliche Netzwerk von uns Metallbauern vor Ort.“ Das Seminar war auch für Sachverständige nach § 17 MSVO anrechenbar. (Quelle: Metallbauer und Feinwerkmechaniker-Innung Bernkastel-Wittlich)