Trier: Rad- und Fußweg an der neuen Feuerwache zwei Tage gesperrt

TRIER – An der Südallee gegenüber den Kaiserthermen entsteht derzeit die neue Hauptfeuerwache für Trier und eine neue Integrierte Leitstelle für die ganze Region.

Die Bauarbeiten sind bereits weit fortgeschritten, zwei der drei großen Kräne werden nicht mehr benötigt und müssen daher demontiert und abtransportiert werden. Dazu muss während der Osterferien von Dienstag, 31. März, bis Mittwoch, 1. April, der an der Baustelle vorbeiführende Fuß- und Radweg gesperrt werden.

Ebenso wird eine Fahrspur der Straße entlang der Baustelle während dieser Zeit verengt und die Umsteigebushaltestelle direkt vor der künftigen Feuerwache wird 30 Meter weiter zur Bushaltestelle „Kaiserthermen“ direkt vor dem Hallenbad verlegt.

Der Radverkehr wird für die Zeit der Sperrung über den Südbahnhof durch die Kleingärten bis zur Spitzmühle umgeleitet. Ab dort besteht wieder Anschluss an den Radweg Richtung Heiligkreuz, Mariahof und Olewig. Fußgängerinnen und Fußgänger und auch Radfahrerinnen und Radfahrer können außerdem regulär die Unterführung unter der Weimarer Allee/Ostallee zwischen Landesmuseum/Kaiserthermen und Hermesstraße nutzen.