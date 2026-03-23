Zwei Wolfsweibchen im Norden Luxemburgs nachgewiesen

LUXEMBURG – Im Norden Luxemburgs sind jüngst zwei Wolfsweibchen nachgewiesen worden.

Ende Februar seien fünf Schafe im Raum Wintger im Kanton Clerf gerissen worden. Bei dem dort nachgewiesenen Wolf handele es sich um ein Weibchen, das 2025 bereits in Thüringen und in Rheinland-Pfalz nachgewiesen wurde, wie die Naturverwaltung in Luxemburg mitteilte.

Nachweise von Wölfen seit 2017

Auch in diesem Fall hätten Laboranalysen bestätigt, dass es sich, das aus demstammt. Dieses Tier sei teils auf deutschem Staatsgebiet, teils im belgischen Hohen Venn aktiv.

Ob die Tiere sich weiter in Luxemburg aufhalten oder nur durchzogen, sei nicht bekannt. Seit 2017 hat es regelmäßig bestätigte Nachweise von Einzelwölfen in Luxemburg gegeben, ohne dass ein Rudel ansässig wäre.

Im angrenzenden Ausland leben seit einigen Jahren wieder Wolfsrudel, so etwa im Hohen Venn in Belgien und in den Niederlanden. In den belgischen Ardennen unweit der luxemburgischen Grenze leben zwei weitere Wolfspärchen.

Der Kanton Clerf grenzt im Norden und Westen an Belgien, im Osten an Rheinland-Pfalz und an die Eifel. In Rheinland-Pfalz leben zurzeit ganz oder teilweise fünf Wolfsrudel – vor allem im Westerwald und eins im Hochwald.