Zügiger Baufortschritt bei der Erweiterung der Grundschule Bitburg-Süd

BITBURG. Der Neubau der Grundschulturnhalle und die Erweiterung der Grundschule Bitburg-Süd schreiten zügig voran. Wie aktuelle Luftbilder verdeutlichen, sind die Arbeiten an der Dachabdichtung, die Installation der Photovoltaik-Anlage sowie die extensive Dachbegrünung weitestgehend abgeschlossen.

Damit sind wichtige Hüllenarbeiten im oberen Bereich des Gebäudes erfolgreich beendet. Nachdem die Winterpause genutzt wurde, um die weiteren Schritte vorzubereiten, konnten die beteiligten Gewerke und Firmen ihre Tätigkeiten vollständig wieder aufnehmen. Der reguläre Baustellenbetrieb ist somit voll etabliert, was ein paralleles Fortschreiten witterungsabhängiger und witterungsunabhängiger Arbeiten ermöglicht.

Im Fokus der jüngsten Arbeiten stand die vollständige Schließung der Außenfassade. Die provisorische Folienschließung wurde durch die Montage der Holz-Pfosten-Riegel-Konstruktion und der Metallfenster ersetzt, wodurch nun der Innenausbau mit hoher Intensität fortgeführt werden kann. Derzeit werden die letzten Verkleidungen und Abdichtungsarbeiten an der Holz-Pfosten-Riegel-Konstruktion und den Metallfenstern ausgeführt. Parallel dazu beginnt die Montage der Raffstorekästen, die zukünftig für den Sonnenschutz sorgen werden.

„Wir freuen uns über die guten Fortschritte auf der Baustelle der Grundschule Bitburg-Süd. So kommen wir dem Ziel eines modernen Schulstandortes mitten im Stadtzentrum für unsere Kinder kontinuierlich näher“, so Bürgermeister Heiko Jakobs.

Das Projekt ist ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Infrastrukturmaßnahmen zur Modernisierung der Bildungslandschaft in Bitburg. Insgesamt investiert die Stadt Bitburg rund 21,2 Millionen Euro für die Erweiterung der Grundschule Bitburg-Süd. Das Land Rheinland-Pfalz und der Eifelkreis unterstützen das Vorhaben mit erheblichen Fördermitteln. (Quelle: Stadt Bitburg)