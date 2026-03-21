++ Viel Sonne in der Region — Frühlingstemperaturen am Sonntag ++

MAINZ/SAARBRÜCKEN/OFFENBACH. Bei milden Temperaturen und phasenweise Sonnenschein lässt sich der Frühling in Rheinland-Pfalz und im Saarland an diesem Wochenende genießen. Im Tagesverlauf ist es zunächst heiter, bevor sich später Quellwolken bilden, die in der Pfalz einzelne Schauer bringen.

Dabei erwärmt sich die Luft auf 13 bis 16 Grad und in Hochlagen auf 10 bis 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Sonntag fallen im Südosten noch einzelne Schauer, vielerorts bleibt es aber niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 5 und 1 Grad, im Norden ist mancherorts leichter Frost in Bodennähe möglich.

Zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am Sonntag zeigt sich der Frühling dann mit Sonnenschein von seiner schönsten Seite. Mit 12 bis 16 Grad wird es wieder mild, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Ost.

In der Nacht zum Montag bleibt es trocken, und die Temperaturen fallen auf 5 bis 0 Grad, in Tal- und Muldenlagen des Berglands wird es mit minus 2 Grad frostig. Auch die neue Woche startet am Montag überwiegend heiter, zeitweise zeigen sich auch Wolken, Regen fällt aber nicht. Dazu wird es mit 13 bis 18 Grad noch etwas milder. (Quelle: dpa)