Wer in der deutsch-luxemburgischen Grenzregion lebt, kennt das Spiel: Auf dem Weg zur Arbeit kurz über die Grenze fahren und günstig tanken. Doch lohnt sich das Tanken in Luxemburg tatsächlich noch? Und wie viel sparen Grenzpendler konkret? Wir haben nachgerechnet.

Warum ist Tanken in Luxemburg günstiger?

Der Hauptgrund für die niedrigeren Spritpreise in Luxemburg liegt in der Steuerstruktur. Die Mineralölsteuer im Großherzogtum ist deutlich niedriger als in Deutschland. Während in Deutschland rund 65 Cent Energiesteuer pro Liter Benzin anfallen, sind es in Luxemburg nur etwa 47 Cent. Hinzu kommt die niedrigere Mehrwertsteuer von 17 Prozent gegenüber 19 Prozent in Deutschland.

Das Ergebnis: Je nach Kraftstoffsorte zahlen Autofahrer in Luxemburg zwischen 15 und 25 Cent weniger pro Liter als an deutschen Tankstellen.

Konkret: So viel spart eine Tankfüllung

Rechnen wir mit einem durchschnittlichen Preisunterschied von 20 Cent pro Liter bei Super 95 und einem 50-Liter-Tank:

Pro Tankfüllung: 10,00 Euro Ersparnis

10,00 Euro Ersparnis Bei wöchentlichem Tanken: rund 40 Euro im Monat

rund 40 Euro im Monat Hochgerechnet aufs Jahr: etwa 480 Euro

Diesel-Fahrer sparen teilweise noch mehr. Wer regelmäßig die aktuellen Spritpreise in Luxemburg auf spritpreise.lu im Blick behält, kann den optimalen Tankzeitpunkt abpassen und die Ersparnis weiter steigern.

Beste Grenzübergänge zum Tanken in Luxemburg

Nicht jeder Grenzübergang ist gleich gut geeignet. Wer aus Richtung Trier kommt, findet die ersten Tankstellen bereits wenige Kilometer hinter der Grenze bei Wasserbillig und Mertert. Aus dem Saarland bieten sich die Tankstellen rund um Schengen und Remich an. Von Bitburg aus ist die Route über die B257 Richtung Echternach empfehlenswert.

Tipp: Die Tankstellen direkt an der Grenze sind oft etwas teurer als jene, die ein paar Kilometer weiter im Landesinneren liegen. Ein kleiner Umweg von fünf Minuten kann sich lohnen.

spritpreise.lu: So berechnen Sie Ihre Ersparnis

Trotz der niedrigeren Preise gibt es Situationen, in denen sich der Tankstopp in Luxemburg nicht rechnet. Wer extra einen Umweg von 30 Kilometern oder mehr fährt, verbrennt einen Teil der Ersparnis buchstäblich auf dem Weg. Mit dem Spar-Rechner von spritpreise.lul ässt sich schnell berechnen, ob sich der Umweg im individuellen Fall lohnt.

Nicht nur Sprit: Weitere Vorteile

Viele Grenzpendler nutzen den Tankstopp in Luxemburg gleich für weitere Einkäufe. Tabakwaren und Kaffee sind ebenfalls deutlich günstiger als in Deutschland. Einige Tankstellen haben inzwischen kleine Shops, die gezielt auf die Bedürfnisse der Grenzpendler zugeschnitten sind.

Fazit: Es lohnt sich — für die meisten

Wer regelmäßig in der Grenzregion unterwegs ist, spart beim Tanken in Luxemburg merklich. Bei einem durchschnittlichen Fahrprofil summiert sich das schnell auf mehrere Hundert Euro im Jahr. Entscheidend ist, dass der Umweg zur Tankstelle nicht zu groß ausfällt. Pendler, die ohnehin täglich die Grenze überqueren, profitieren am meisten.

Tipp: Aktuelle Preise für Super 95, Super 98 und Diesel gibt es täglich aktualisiert auf spritpreise.lu — inklusive einem praktischen Spar-Rechner für Grenzpendler.