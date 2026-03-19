Tödliches Überholmanöver: Biker stirbt nach Frontalzusammenstoß

HAGENBACH/GERMERSHEIM – Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Germersheim auf der L540 tödlich verletzt worden.

Der 67-Jährige habe am Donnerstagmorgen in einer langgezogenen Kurve einen Lkw überholen wollen, teilte die Polizei mit.

Dabei sei er auf einer Landstraße bei Hagenbach mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Die beiden Insassen des Autos wurden den Angaben nach durch auslösende Airbags leicht verletzt. Das Motorrad wurde demnach noch gegen ein weiteres Auto geschleudert, dessen beide Insassen durch auslösende Airbags ebenfalls leicht verletzt wurden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 38.000 Euro. Für die Unfallaufnahme sei die Straße für mehrere Stunden gesperrt worden.