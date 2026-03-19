Trier: Vollsperrung in der Eurener Straße — Busse werden umgeleitet

TRIER. Wegen einer Vollsperrung der Eurener Straße ab Montag, 23. März, bis voraussichtlich Freitag, 10. April 2026, müssen die Busse der Linien 1, 2, 10, 11 und 81 umgeleitet werden:

Die Busse der Linien 1, 11 und 81 aus Euren/Igel kommend werden ab der Haltestelle Tempelweg über die Martha-Brach-Straße, Über Brücken, Kreisverkehr Hornstraße und Eisenbahnrampe (Eurener Straße) zum Westbahnhof umgeleitet. Ab hier fahren die Linien 1, 11 und 81 die normale Route in Richtung Innenstadt. In Richtung Euren/Igel fahren die Busse die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge.

Die Busse der Linie 2 aus Zewen kommend werden ab der Haltestelle Tempelweg über die Martha-Brach-Straße, Über Brücken, Kreisverkehr Hornstraße und Hornstraße in Richtung Heiligkreuz geleitet. In Richtung Zewen fahren die Busse der Linie 2 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Die Busse der Linie 10 vom Markusberg kommend werden ab der Haltestelle Steinsweg über Kreisverkehr Hornstraße, Über Brücken, Martha-Brach-Straße, Eurener Straße zur Haltestelle Tempelweg umgeleitet. In Richtung Markusberg fahren die Busse der Linie 10 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Im Zeitraum der Sperrung sind die Haltestellen Blücherstraße, Trierweilerweg, Hohensteinstraße und Markusstraße sind während der Sperrung aufgehoben und an die Haltestellen Westbahnhof, Tempelweg und Steinsweg verlegt.

Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/71 72 73 zur Verfügung. (Quelle: SWT)