MVZ am Trierer Viehmarkt nimmt Gestalt an — Bauarbeiten laufen planmäßig

TRIER. Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen (KMT) hat bei einer Baustellenbesichtigung über den Fortschritt beim Bau seines neuen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) am Viehmarkt informiert. Nach Klinikangaben verlaufen die Arbeiten in dem Bestandsgebäude planmäßig.

Die Eröffnung ist im Frühjahr 2027 vorgesehen. Hinter den Bannern an der Gebäudefassade wird derzeit auf acht Etagen, davon sieben zur Patientenversorgung, gebaut. Auf rund 3.750 Quadratmetern sollen künftig bis zu 250 Patientinnen und Patienten täglich ambulant versorgt werden. Geplant ist auf der derzeitigen Baustelle ein Zusammenschluss von zehn Fachrichtungen, darunter Chirurgie, Kardiologie und Kinder- und Jugendmedizin. Das gemeinnützige Medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Mutterhaus ergänzt die ambulante Grundversorgung in Trier.

Ambulante Versorgung für Trier und die gesamte Region

„Unser Ziel ist klar: Ab Frühjahr 2027 entsteht hier ein Ort, an dem Patientinnen und Patienten innovative, interdisziplinäre Medizin aus einer Hand erleben“, sagt Markus Hommes, Geschäftsführer des MVZ, in Anwesenheit zahlreicher Vertreter der beauftragten Gewerke. „Wir bauen ein medizinisches Zentrum, das unter einem Dach eine vielfältige ambulante Versorgung für Trier und die gesamte Region anbietet, den Gesundheitsstandort nachhaltig stärkt und in die Zukunft führt.“

Patienten gebündelte ambulante Versorgung anbieten

„Wir werden darauf achten, dass wir unser angestrebtes Ziel der Eröffnung auch tatsächlich realisieren“, betont Christian Sprenger, Geschäftsführer des Klinikums Mutterhaus, bei der Baustellenbesichtigung am Freitag. „Es geht darum, am Viehmarkt 1 zügig Praxen zu vereinen, um mit hoher medizinischer Qualität und guten Abläufen hier eine gebündelte ambulante Versorgung für Patientinnen und Patienten anzubieten.“

Unter anderem sind im MVZ moderne Check-in-Terminals im Eingangsbereich geplant, die Wartezeiten verkürzen und die Organisation vereinfachen sollen. Aktuell besteht das MVZ des Klinikums aus 14 Fachbereichen an verschiedenen Standorten, in denen Ärztinnen und Ärzte mit verschiedenen medizinischen Schwerpunkten ambulant tätig sind.

Fachbereiche des künftigen MVZ am Viehmarktplatz 1