Stadt Bitburg: Kein privates Grüngut auf Friedhöfen entsorgen — Bußgeld droht

BITBURG. Gerade in der Frühlings- oder auch in der Herbstzeit kam es in den letzten Jahren auf den städtischen Friedhöfen in der Innenstadt von Bitburg und den Stadtteilen zu unerlaubten Ablagerungen in den dort bereitgestellten Grüngutcontainern.

Scheinbar nutzen einige Zeitgenossen diese nur für Friedhofsgrüngut vorgesehenen Behälter dazu, auch abgebrannte Kerzen, alte Übertöpfe, Verpackungen etc. oder auch privates Grüngut und teilweise sogar Bauschutt und Hausrat bis hin zu Hausmüll zu entsorgen. Die Entsorgung geht natürlich auf Kosten der Allgemeinheit.

Deshalb möchten Bürgermeister Heiko Jakobs und die Ortsvorsteher in den Stadtteilen alle Betroffenen dazu aufrufen, kein privates Grüngut und sonstigen Unrat auf den Friedhöfen, sondern an den vorgeschriebenen Stellen zu entsorgen.

Für anfallendes Grüngut steht auf dem Sonnenhof, unmittelbar am Gasthaus Sonnenhof, eine große Grüngutannahmestelle kostenlos zur Verfügung. Und auch bis zum Entsorgungs- und Verwertungszentrum (EVZ) Rittersdorf (an der L9, Bildchen) sind es nur wenige Kilometer. Für Bauschutt gibt es eine entsprechende Deponie und Hausmüll gehört in die Mülltonne.

Umfassende Informationen dazu erhält man bei der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm bzw. der ART Trier oder im Internet unter www.bitburg-pruem.de oder www.art-trier.de.

Wer sich nicht daran hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. (Quelle: Stadt Bitburg)