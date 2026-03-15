Mit Gläsern und Flaschen geworfen: Mehrere Schlägereien in Luxemburg

LUXEMBURG. Für die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale u.a. mehrere Schlägereien im Großherzogtum.

Kurz vor 2.00 Uhr wurde die Polizei heute Nacht zu einer Streitigkeit in ein Mehrfamilienhaus in Esch/Alzette gerufen. Vor Ort konnten die Beamten einen Mann und eine Frau antreffen, wobei letztere eher unkooperativ den Beamten gegenüber war. Die Frau versuchte zudem mehrere Male, die Beamten wegzustoßen, und drohte ihnen und beleidigte sie. Infolgedessen sowie aufgrund ihres alkoholisierten Zustandes wurde entschieden, sie im Arrest unterzubringen. Bei diesen Amtshandlungen wurden die Beamten zudem bespuckt. Der Fall wurde zu Protokoll genommen und Anzeige unter anderem wegen Rebellion geschrieben.

Angefordert wurde die Polizei in der letzten Nacht rund 20-mal wegen weiterer diverser Streitigkeiten, darunter ein halbes Dutzend Familienstreitigkeiten. Im Rahmen dieser musste in einem Fall eine Verweisung einer beteiligten Person durch die Staatsanwaltschaft ausgesprochen werden.

In der vergangenen Nacht wurden der Polizei zudem etwa zehn Schlägereien gemeldet. In Dudelange soll es vor einem Lokal zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen einem Dutzend Personen gekommen sein, wobei auch mit Gläsern und Flaschen geworfen wurde. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich diese Schlägerei bereits aufgelöst. Eine Fahndung nach beteiligten Personen verlief negativ. (Quelle: dpa)