ÜAZ Wittlich: Förderpartner oder Honorarkraft (m/d/w) des MINT Regionalfonds

WITTLICH. In einer Welt des technologischen Wandels sind Kreativität, digitale Kompetenz und technisches Verständnis entscheidend – vor allem für die Fachkräfte von morgen.

Deshalb wird der MINT-Regionalfonds ins Leben gerufen – eine Initiative des ÜAZ Wittlich zur Förderung praxisnaher Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). 

Ein zentrales Projekt: Das MakerMobil

Ein speziell ausgestattetes Fahrzeug, das MINT-Materialien, Werkzeuge und Lernsets flexibel zu Schulen, außerschulischen Lernorten und Veranstaltungen bringt. Das MakerMobil ist Transportmittel und Impulsgeber zugleich – es schafft Mobilität für hochwertige MINT-Angebote und ermöglicht Lernen genau dort, wo junge Menschen sind.

Mit interaktiven Workshops, kreativen Materialien und moderner Technik wird Begeisterung für Wissenschaft und Technik geweckt – spielerisch, praxisnah und inklusiv.

Zwei Wege sich zu engagieren

Als Förderpartner:

Sie unterstützen den Betrieb und die Weiterentwicklung des MakerMobil über den MINT-Regionalfonds. So sichern Sie hochwertige MINT-Angebote in der Region und investieren in Fachkräftesicherung, Innovation und Bildungsgerechtigkeit.

Als Honorarkraft:

Sie haben eigene Ideen für MINT-Workshops oder möchten bestehende Konzepte umsetzen? Dann bringen Sie sich aktiv ein! Nach einer kurzen Einführung können Sie mit den Materialsets des MakerMobil eigenständig Kurse durchführen – an Schulen, außerschulischen Lernorten oder bei Events.

Was Ihr Engagement bewirkt:

  • Begeisterung für Technik und Wissenschaft bei jungen Menschen
  • Stärkung des Bildungsstandorts Bernkastel-Wittlich
  • Sichtbares Engagement für Ihre Region und Zukunft
  • Aufbau eines aktiven Netzwerks für praxisnahe MINT-Bildung

Gemeinsam können wir viel bewegen. Ob als Partner oder Mitgestalter: Machen Sie mit und bringen Sie MINT in Bewegung!

Jetzt informieren und dabei sein:

ÜAZ Wittlich · Max-Planck-Straße 1 · 54516 Wittlich

✉️ [email protected] · 🌐 https://www.ueazwittlich.de/maker-mobil-bernkastel-wittlich

