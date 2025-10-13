ÜAZ Wittlich: Förderpartner oder Honorarkraft (m/d/w) des MINT Regionalfonds

WITTLICH. In einer Welt des technologischen Wandels sind Kreativität, digitale Kompetenz und technisches Verständnis entscheidend – vor allem für die Fachkräfte von morgen.
Deshalb wird der MINT-Regionalfonds ins Leben gerufen – eine Initiative des ÜAZ Wittlich zur Förderung praxisnaher Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).
Ein zentrales Projekt: Das MakerMobil
Ein speziell ausgestattetes Fahrzeug, das MINT-Materialien, Werkzeuge und Lernsets flexibel zu Schulen, außerschulischen Lernorten und Veranstaltungen bringt. Das MakerMobil ist Transportmittel und Impulsgeber zugleich – es schafft Mobilität für hochwertige MINT-Angebote und ermöglicht Lernen genau dort, wo junge Menschen sind.
Mit interaktiven Workshops, kreativen Materialien und moderner Technik wird Begeisterung für Wissenschaft und Technik geweckt – spielerisch, praxisnah und inklusiv.
Zwei Wege sich zu engagieren
Als Förderpartner:
Sie unterstützen den Betrieb und die Weiterentwicklung des MakerMobil über den MINT-Regionalfonds. So sichern Sie hochwertige MINT-Angebote in der Region und investieren in Fachkräftesicherung, Innovation und Bildungsgerechtigkeit.
Als Honorarkraft:
Sie haben eigene Ideen für MINT-Workshops oder möchten bestehende Konzepte umsetzen? Dann bringen Sie sich aktiv ein! Nach einer kurzen Einführung können Sie mit den Materialsets des MakerMobil eigenständig Kurse durchführen – an Schulen, außerschulischen Lernorten oder bei Events.
Was Ihr Engagement bewirkt:
- Begeisterung für Technik und Wissenschaft bei jungen Menschen
- Stärkung des Bildungsstandorts Bernkastel-Wittlich
- Sichtbares Engagement für Ihre Region und Zukunft
- Aufbau eines aktiven Netzwerks für praxisnahe MINT-Bildung
Gemeinsam können wir viel bewegen. Ob als Partner oder Mitgestalter: Machen Sie mit und bringen Sie MINT in Bewegung!
Jetzt informieren und dabei sein:
ÜAZ Wittlich · Max-Planck-Straße 1 · 54516 Wittlich
✉️ [email protected] · 🌐 https://www.ueazwittlich.de/maker-mobil-bernkastel-wittlich