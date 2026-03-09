Schwerer Crash mit Traktor: 23-Jähriger Pkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt

KAISERSLAUTERN/SIEGELBACH – Am Freitagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 270 zwischen Siegelbach und Kaiserslautern ein gravierender Verkehrsunfall.

Ein 77-jähriger Mann befuhr die Strecke verbotswidrig mit einem Traktor in Richtung Kaiserslautern. Der mitgeführte Anhänger war mit Metallträgern beladen, die deutlich über das Heck des Fahrzeugs hinausragten. Diese unzureichend gesicherte oder kenntlich gemachte Ladung wurde zur unmittelbaren Gefahrenquelle für den nachfolgenden Verkehr.

Rettungseinsatz und medizinische Notlage

Ein 23-jähriger Autofahrer kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem der herausragenden Stahlträger. Durch die enorme Krafteinwirkung zog sich der junge Mann lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt erfolgte der sofortige Transport in eine Klinik. Der 77-jährige Traktorfahrer blieb körperlich unversehrt, musste jedoch aufgrund eines Schocks psychologisch betreut werden.

Unfallaufnahme und polizeiliche Untersuchung

Zur Sicherung der Beweise und für die Bergungsarbeiten wurde die B270 im betroffenen Abschnitt für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Hierbei steht insbesondere die unzulässige Nutzung der Bundesstraße durch das landwirtschaftliche Fahrzeug sowie die Ladungssicherung im Fokus der Beamten.