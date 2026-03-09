Terrassentür aufgehebelt: Einbruch in Zweifamilienhaus in Wittlich

0
Foto: Kai Remmers/dpa/Symbolbild

WITTLICH. Am 8.3.2026 drangen bisher unbekannte Täter zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr durch Aufhebeln der Terrassentüre in ein Zweifamilienhaus in der Vitelliusstraße in Wittlich ein, während die Wohnungseigentümer sich vorübergehend nicht vor Ort befanden.

Hier wurden in mehreren Zimmern mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen durchsucht. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Kriminalpolizei aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

