Ehrang: Leitpfosten umgemäht – gegen Leitplanke gekracht – Und geflüchtet!

TRIER-EHRANG – Wie die Polizei Schweich mitteilt, kam es am heutigen Samstag, 07.03.2026, auf der B53 zwischen Schweich und Trier-Ehrang gegen 16.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug befuhr die B53 in Fahrtrichtung Trier-Ehrang. Etwa 250 Meter vor der Einmündung zur B422 bzw. Quinter Straße kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dort einen Leitpfosten.

Im Anschluss touchierte er einige Meter weiter die Leitplanke und flüchtete schließlich von der Unfallörtlichkeit.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen PKW handeln, welcher nicht unerhebliche Schäden an der Beifahrerseite davontrug.

Die Polizei Schweich bittet um Zeugenhinweise hinsichtlich des flüchtigen Fahrzeugs.