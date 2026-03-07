Pkw missachtet Vorfahrt: Biker bei Crash auf der B407 schwerverletzt

IRSCH – Am Freitag, dem 06. März 2026, ereignete sich gegen 14.00 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B 407.

Ein Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße aus Richtung Zerf kommend in Fahrtrichtung Saarburg. Im Einmündungsbereich zur Saarburger Straße kam es zur Kollision mit einem Personenkraftwagen. Das Fahrzeug beabsichtigte, vom Sportplatzgelände auf die Bundesstraße in Richtung Zerf einzufahren.

Rettungsmaßnahmen und medizinische Versorgung

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt des herannahenden Kraftrads. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Die Rettungskräfte, bestehend aus einem Notarzt und zwei Besatzungen des Rettungsdienstes, leiteten umgehend die medizinische Erstversorgung ein. Anschließend erfolgte der Transport des Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Unfallaufnahme und Verkehrsbehinderungen

Die Polizei Saarburg sicherte die Unfallstelle und leitete eine umfassende Unfallaufnahme ein. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Spurensicherung blieb die B 407 im Bereich der Unfallörtlichkeit voll gesperrt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.