HeimatSpur MaareGlück im Rennen um „Deutschlands schönsten Wanderweg 2026“

DAUN – Eine der eindrucksvollsten Vulkanlandschaften Deutschlands steht erneut im Fokus der Wanderszene: Die HeimatSpur MaareGlück in der Vulkaneifel ist für die Wahl zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ nominiert.

Seit dem 2. März läuft die bundesweite Publikumsabstimmung, bei der Wanderbegeisterte über den Titel entscheiden.

Aus 76 eingereichten Wegen wählte eine unabhängige Expertenjury die HeimatSpur in die Top 10 der Kategorie Tagestouren. Nun entscheidet das Publikum, welcher Weg am Ende ausgezeichnet wird.

Rundwanderung um die „Augen der Eifel“

Mit rund 11 Kilometern Länge, 320 Höhenmetern und mittlerem Schwierigkeitsgrad verbindet die HeimatSpur MaareGlück aussichtsreiche Höhenzüge, naturnahe Uferpassagen und markante Aussichtspunkte wie den Dronketurm, der einen weiten Blick über die Vulkanlandschaft eröffnet. Auf abwechslungsreichen Wegen führt die Route rund um die drei Dauner Maare – das Schalkenmehrener Maar, das Weinfelder Maar und das Gemündener Maar. Die auch als „Augen der Eifel“ bekannten, wassergefüllten Vulkankrater gelten als geologische Besonderheit und prägen die Landschaft der Vulkaneifel bis heute. Zwischen stillen Maarufern, weiten Ausblicken und vulkanischer Geschichte wird die Wanderung zu einem besonderen Naturerlebnis.

Qualität mit bundesweiter Anerkennung

Die HeimatSpur MaareGlück ist einer von 43 zertifizierten Rundwanderwegen im GesundLand Vulkaneifel. Für die Region ist es bereits die sechste Nominierung bei der Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg. Bei allen bisherigen Nominierungen erreichten die Wege Plätze unter den Top 3 – darunter drei erste Plätze, ein zweiter und ein dritter Platz.

Online abstimmen oder per Wahlkarte

Bis zum 30. Juni 2026 gibt es zwei Möglichkeiten zur Abstimmung: online unter wandermagazin.de/wahlstudio oder mit den offiziellen Wahlkarten, die in den GesundLand Tourist Informationen Daun, Manderscheid und Bad Bertrich sowie in den örtlichen Betrieben ausliegen. Die ausgefüllten Wahlkarten können in den Tourist Informationen abgegeben werden. Pro Person ist eine Stimme möglich.

Mit der aktuellen Nominierung rückt die Vulkaneifel erneut bundesweit ins Blickfeld der Wandertourismusbranche. Das GesundLand Vulkaneifel ruft daher alle Einheimischen, Gäste sowie Natur- und Wanderfreunde dazu auf, sich an der Abstimmung zu beteiligen. Jede Stimme trägt dazu bei, den Titel erneut in die Vulkaneifel zu holen.

Fakten zur Tour: