Abbiege-Crash auf der B270: 45-Jährige schwerverletzt aus Pkw befreit

KRICKENBACH/KAISERSLAUTERN – Am Morgen ereignete sich auf der B 270 ein schwerer Verkehrsunfall, der umfangreiche Rettungsmaßnahmen erforderte.

Gegen Morgen beabsichtigte eine 45-jährige Fahrerin, auf die Bundesstraße einzubiegen. Dabei übersah sie nach aktuellem Ermittlungsstand den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 73-jährigen Mannes. Der heftige Zusammenstoß im Einmündungsbereich führte zu einer sofortigen Alarmierung der Rettungskräfte.

Komplizierte Bergung durch die Feuerwehr

Aufgrund der massiven Beschädigungen an ihrem Fahrzeug war die 45-Jährige in der Fahrgastzelle eingeschlossen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten hydraulisches Rettungsgerät einsetzen, um die schwerverletzte Frau sicher aus dem Wrack zu bergen. Im Anschluss an die medizinische Erstversorgung erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Der beteiligte Senior erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Verkehrsbehinderungen und Sachschaden

Die Polizei beziffert den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 16.000 Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten Abschleppdienste für die Räumung der Unfallstelle angefordert werden. Die B 270 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung für fast zwei Stunden für den Verkehr gesperrt. Mittlerweile ist die Strecke wieder uneingeschränkt befahrbar.