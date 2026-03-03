Mann stirbt nach Messerangriff – Ruf nach KI-Videotechnik

KAISERSLAUTERN – Zwei Tage nach der Messerattacke auf zwei Männer in Kaiserslautern ist eines der Opfer seinen Verletzungen erlegen.

Ein 22-Jähriger sei am späten Montagabend in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Der Zustand des zweiten Opfers des Angriffs von Samstagabend, ein 20-Jähriger, sei nach wie vor kritisch.