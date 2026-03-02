Region: Halsbrecherische Flucht vor Polizei auf frisiertem Motorroller

IDAR-OBERSTEIN. Am späten Nachmittag des 28. Februar 2026 beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der PI Idar-Oberstein, eine Verkehrskontrolle in Höhe des Bahnhofs in Idar-Oberstein durchzuführen. Zuvor war den eingesetzten Beamten ein auffällig roter Motorroller ins Auge gefallen, der durch den oberen Abschnitt der Fußgängerzone im Stadtteil Oberstein in Richtung des Bahnhofs fuhr.

Als der Rollerfahrer die Polizeistreife im Rückspiegel erkannte, entzog er sich einer Verkehrskontrolle. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Fahrmanövern über rote Ampelkreuzungen hinweg fuhr der Rollerfahrer bis auf die B41 in Fahrtrichtung Kirn. Doch kurz vor dem Altenbergtunnel wendete der Fahrer unverhofft und fuhr entgegengesetzt der Fahrtrichtung über den zweispurigen Streckenabschnitt zurück in Richtung Stadtgebiet. Hierbei kam es auch zu einigen gefährlichen Verkehrssituationen für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer.

Da der Rollerfahrer letztlich über eine Fußgängerbrücke flüchtete, verlor sich zunächst die Spur. Der hohe Fahndungsdruck führte im Nachhinein dennoch zum Erfolg und der 19-jährige Fahrer konnte ermittelt werden. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren. Es stellte sich heraus, dass an dem geführten Motorroller einige illegale technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Somit war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben und damit auch die Betriebserlaubnis erloschen. Der Fahrzeugführer machte sich u. a. durch das Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnisklasse strafbar. Die Prüfung weiterer verkehrsrechtlicher Straftaten in Bezug auf die Gefährdung des Straßenverkehrs steht noch aus. (Quelle: Polizeidirektion Trier)