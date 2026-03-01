Ausgebüxte Schafe lösen Polizeieinsatz bei Lieser aus — Tiere ließen sich nicht verscheuchen

BERNKASTEL-KUES. Am gestrigen Samstagnachmittag gab es einen tierischen Einsatz für die Beamten der Polizei Bernkastel-Kues: Ein Spaziergänger meldete, dass ihm zwischen Noviand und der Mülheimer Brücke in einem Waldstück zwei zutrauliche Schafe hinterherliefen. Diese waren aus ihrer Weide im Bereich Maring-Noviand ausgebüxt, folgten dem Spaziergänger bis zur genannten Brücke und ließen sich nicht verscheuchen.

Schlussendlich wusste sich der Mann nicht mehr zu helfen und verständigte die Polizei, da die beiden Rasseschafe drohten, im Bereich des Brückenkopfes Lieser auf die Fahrbahn zu laufen. Durch die eintreffenden Beamten konnte eines der Tiere gesichert werden, bis der zwischenzeitlich ermittelte Tierhalter sich um die Schafe kümmern konnte. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)